Adana'da, otobüste "yan bakma" nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüsteki bazı yolcular arasında "yan bakma" yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan bıçaklı kavgada, Sefa Çapur ile arkadaşı Ali Çakır yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi yolcular arasındaki bir hemşire yaptı. Daha sonra yaralı 2 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Çakır'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayı haber alan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri, kaçmaya çalışan şüpheliler Doğan B. ile Mertcan T'yi kovalamaca sonucu yakaladı.
Şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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