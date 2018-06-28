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Adana'da otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 06:10 | Son Güncelleme

Adana'da otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'da kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 HD 196 plakalı otomobil, merkez Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi'nde kontrolden çıkarak refüjdeki palmiye ağacına çarptı.

Araçta sıkışarak yaralanan sürücü ile Nuri Üzüm, Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekiplerinin çalışmasının ardından çıkartıldı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine, Üzüm ise Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Nuri Üzüm, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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adana AĞAÇ otomobil Refüj trafik kazası

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