HABER

Adana'da otomobil bariyerlere çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 02:00 | Son Güncelleme

Kazada yaralanan araç sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Adana'da bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ceyhan'dan Mersin istikametine giden Mert Örgen'in kullandığı 33 N 9978 plakalı otomobil, Çukurova ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı çıkışında kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki bariyerlere, ardından da refüje çarptı.

Kazada, sürücü Örgen yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüyü ilk müdahalenin ardından Çukurova Devlet Hastanesine götürdü.

Kaza nedeniyle bir süreliğine ulaşıma kapanan yol, otomobilin çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.

PARTNERYavrusu çaresizce baktı! Aslanları çaresizce izledi, sonra...Yavrusu çaresizce baktı! Aslanları çaresizce izledi, sonra...
Elektrikli motosiklette tehlikeli yolculukElektrikli motosiklette tehlikeli yolculuk
Bina çökmeden önce yaşanan toprak kayması kameradaBina çökmeden önce yaşanan toprak kayması kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana Çukurova Kaza Mert Örgen

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan son dakika CHP açıklaması! Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin üstünü çizdi!

Fatih Portakal'dan son dakika CHP açıklaması! Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin üstünü çizdi!

Türkiye ABD'ye resti çekti: Kararlarınıza uymak zorunda değiliz

Türkiye ABD'ye resti çekti: Kararlarınıza uymak zorunda değiliz

Bora Akkaş ve Seda Türkmen boşanıyor mu?

Bora Akkaş ve Seda Türkmen boşanıyor mu?

Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu ve hibe ettiği tutarı açıkladı

Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu ve hibe ettiği tutarı açıkladı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Türkiye'nin yangın söndürmek için yardım teklifine Yunanistan'dan ret: Zaten yağmur yağacak

Türkiye'nin yangın söndürmek için yardım teklifine Yunanistan'dan ret: Zaten yağmur yağacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Terörle mücadelede yeni düzenleme Meclis'ten geçti! İşte valilerin yeni yetkileri

Terörle mücadelede yeni düzenleme Meclis'ten geçti! İşte valilerin yeni yetkileri

İş ilanında 'tesettürlü olmayan' ifadesine büyük tepki! 'Suç içeren bir eylemdir'

İş ilanında 'tesettürlü olmayan' ifadesine büyük tepki! 'Suç içeren bir eylemdir'

Niğde'de FETÖ şüphelisi öğretmen cinsel istismardan tutuklandı

Niğde'de FETÖ şüphelisi öğretmen cinsel istismardan tutuklandı

Fatih Portakal'dan son dakika CHP açıklaması! Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin üstünü çizdi!

Fatih Portakal'dan son dakika CHP açıklaması! Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin üstünü çizdi!

CHP'de Olağanüstü Kurultay için muhalifler gerekli sayıya nasıl ulaştı? Dikkat çeken Önder Sav iddası!

CHP'de Olağanüstü Kurultay için muhalifler gerekli sayıya nasıl ulaştı? Dikkat çeken Önder Sav iddası!

Kahramanmaraş'ta işçileri taşıyan servis minibüsü devrildi: 11 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta işçileri taşıyan servis minibüsü devrildi: 11 kişi yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.