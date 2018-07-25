Adana'da otomobil bariyerlere çarptı

Adana'da bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ceyhan'dan Mersin istikametine giden Mert Örgen'in kullandığı 33 N 9978 plakalı otomobil, Çukurova ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı çıkışında kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki bariyerlere, ardından da refüje çarptı.
Kazada, sürücü Örgen yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüyü ilk müdahalenin ardından Çukurova Devlet Hastanesine götürdü.
Kaza nedeniyle bir süreliğine ulaşıma kapanan yol, otomobilin çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.
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