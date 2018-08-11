Adana'da otomobil dereye devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Adana'da, otomobilin dereye devrilmesi sonucu aynı aileden 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Ahmet Kelleci (45) idaresindeki 40 AJ 145 plakalı otomobil, Merkez Yüreğir ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye devrildi.
Deredeki otomobili fark eden çevredekiler, sürücü Kelleci ile eşi Solmaz (30) ve çocukları Mehmet Efe (7) ve Ecrin Kelleci'yi (5) araçtan çıkardı.
Kaza yerine çağrılan sağlık ekipleri, sürücü ve oğlu Mehmet Efe'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan Solmaz Kelleci ve kızı Ecrin ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hayatını kaybeden baba ve oğulun cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Can-Kur ekipleri, derede kayıp kişi olma ihtimaline karşı arama çalışması başlattı.
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