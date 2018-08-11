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Adana'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 05:43 | Son Güncelleme

Adana'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Adana'da kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Funda Elyiğit'in kullandığı 01 EMF 87 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Çatalan Köprüsü civarında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Elyiğit, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesine, aynı araçta bulunan diğer üç kişi ise Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Elyiğit, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavileri ise sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
adana Kaza otomobil trafik kazası

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