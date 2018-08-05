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Adana'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 16 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 17:43 | Son Güncelleme

Adana'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 16 yaralı

Adana'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 16 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hayri Kökalp yönetimindeki 01 AAN 09 plakalı otomobil, Karaisalı girişinde karşı yönden gelen Sezai Zopçuk'un kullandığı 01 DNA 49 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Kazada, iki parçaya ayrılan otomobilin sürücüsü Kökalp ve minibüsteki 15 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Karaisalı Devlet Hastanesine tedavi altına alındı.

Otomobil sürücüsü Kökalp'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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16 yaralı adana Karaisalı trafik kazası

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