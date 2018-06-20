HABER

Adana'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 19:58 | Son Güncelleme

Adana'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Davut Polat idaresindeki 80 KT 546 plakalı minibüs ile Alper Çetin yönetimindeki 07 MSG 89 plakalı otomobil, Hacı Hasanlı Mahallesi Kozan Caddesi Alaybeyi kavşağında çarpıştı.

Çarpışma sonucu otomobil yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücüler ile her iki araçtaki 5 kişi yaralandı.

Kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları çıkarttı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

PARTNERSüper kahramanlar yaşlanırsa ne olur? İşte yanıtı...Süper kahramanlar yaşlanırsa ne olur? İşte yanıtı...
Muharrem İnce: Anket firmaları bu seçimin kaybedeni olacakMuharrem İnce: Anket firmaları bu seçimin kaybedeni olacak
Bakan Özlü: Yüzde 1-2'lik kesim hariç milletimizin kanaatleri oluştu (2)Bakan Özlü: Yüzde 1-2'lik kesim hariç milletimizin kanaatleri oluştu (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana Kaza minibüs otomobil şarampol

En Çok Okunan Haberler

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Mahkeme kabul etti! Ajda Pekkan'a zina şoku

Mahkeme kabul etti! Ajda Pekkan'a zina şoku

Muharrem İnce, 'size ilacımı göstereceğim' deyip cebinden çıkardığı mektubu okudu

Muharrem İnce, 'size ilacımı göstereceğim' deyip cebinden çıkardığı mektubu okudu

Balıkesir'de korku dolu anlar! Darp ettikleri baba ve oğlunu bıçakladılar!

Balıkesir'de korku dolu anlar! Darp ettikleri baba ve oğlunu bıçakladılar!

İskoçya'da şok olay! Evlendikten hemen sonra başkasına aşık olan karısına...

İskoçya'da şok olay! Evlendikten hemen sonra başkasına aşık olan karısına...

Anaokulunda rezalet! Öğretmenin skandalları ortaya çıktı

Anaokulunda rezalet! Öğretmenin skandalları ortaya çıktı

Diğer Haberler
Tuzla'da katı atık merkezinde yangın

Tuzla'da katı atık merkezinde yangın

24 Haziran erken seçimi öncesi çift oy kullandığı iddia edilen Şengül Erdoğan'ın FETÖ bağlantısı araştırılıyor

24 Haziran erken seçimi öncesi çift oy kullandığı iddia edilen Şengül Erdoğan'ın FETÖ bağlantısı araştırılıyor

Türk F-35’lerinin ilk uçuşu görüntülendi! Türkiye'ye teslim edilmesine saatler kaldı!

Türk F-35’lerinin ilk uçuşu görüntülendi! Türkiye'ye teslim edilmesine saatler kaldı!

Şans Topu sonuçları 20 Haziran: Çekiliş heyecanı bu akşam (MPİ canlı çekiliş)

Şans Topu sonuçları 20 Haziran: Çekiliş heyecanı bu akşam (MPİ canlı çekiliş)

Abdülmetin Balkanlıoğlu hayatını kaybetti!

Abdülmetin Balkanlıoğlu hayatını kaybetti!

TSK birlikleri Menbiç sınırında devriyeleri sıklaştırdı! Cerablus'ta bombalı saldırı alarmı!

TSK birlikleri Menbiç sınırında devriyeleri sıklaştırdı! Cerablus'ta bombalı saldırı alarmı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.