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Adana'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 08:05 | Son Güncelleme

Adana'da ters şeritte ilerlediği öne sürülen motosiklet, otomobil ile çarpıştı.

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,(DHA)

Adana'da ters şeritte ilerlediği öne sürülen motosiklet, otomobil ile çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Osman P., ağır yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı Belediye Evleri Mahallesi yakınında meydana geldi. Bulvarda ters yönde ilerlediği iddia edilen Osman P. yönetimindeki 01 AYU 29 plakalı motosiklet, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 AOF 31 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Osman P., başına aldığı darbe sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla yakındaki bir özel hastaneye kaldırılan Osman P., tedaviye alındı.

Osman P.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, otomobil sürücüsü ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü
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- Motosiklet ve otomobilden görüntü
- Polislerin motosiklet üzerinde inceleme yapması
- Kazayı görenlerle röp.
- Otomobilin çekiciye yüklenmesi
- Çekicideki otomobil ve motosikletten görüntü

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