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Adana'da otomobil kaldırımdaki ağaca çarptı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 03:02 | Son Güncelleme

Adana'da otomobil kaldırımdaki ağaca çarptı: 1 yaralı

Adana'da kontrolden çıkıp karşı şeride geçen otomobilin kaldırımdaki ağaca çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tunahan İlkbahar'ın kullandığı 01 ZP 776 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Barış Manço Bulvarı'nda kontrolden çıkıp karşı şeride geçtikten sonra kaldırımdaki ağaca çarptı.

Kazada, araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekipleri, yaralıyı sıkıştığı yerden kısa sürede çıkarttı.

Ambulansta ilk müdahalesi yapılan yaralı, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü ise ifadesine başvurulmak üzere Fatih Polis Merkezine götürüldü.

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adana AĞAÇ Kaldırım otomobil trafik kazası

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