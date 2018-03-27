Adana'da otomobil köprüden düştü: 2 yaralı

Adana'da otomobilin köprülü kavşaktan düşmesi nedeniyle 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kemal Alıcak yönetimindeki 01 AAJ 246 plakalı otomobil, merkez Yüreğir ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki Kozan Köprüsü'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten boş alana düştü.
Ters dönen otomobildeki sürücü ve yanındaki henüz ismi belirlenemeyen kadın, vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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