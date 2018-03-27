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Adana'da otomobil köprüden düştü: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 17:57 | Son Güncelleme

Otomobilin köprülü kavşaktan düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Adana'da otomobilin köprülü kavşaktan düşmesi nedeniyle 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kemal Alıcak yönetimindeki 01 AAJ 246 plakalı otomobil, merkez Yüreğir ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki Kozan Köprüsü'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten boş alana düştü.

Ters dönen otomobildeki sürücü ve yanındaki henüz ismi belirlenemeyen kadın, vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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