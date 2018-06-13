Adana'da otomobil sulama kanalına düştü

Adan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sulama kanalına düştü.
Zemican Mardin kontrolündeki 01 LP 977 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kıyıboyu Caddesi'nde Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düştü.
Araç içerisinden çıkmaya çalışırken kanal içerisinde akıntıya kapılan Mardin, yaklaşık 30 metre sürüklendiği kanaldan kendi imkanlarıyla çıktı.
Mardin, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ayakta muayene edildi.
Araçta ise düştüğü yerden çekici yardımıyla çıkarıldı.
FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlayan Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'ten gündemi sarsacak FETÖ iddiası
Rus bakandan uyarı: Dünya Kupası'na gelen erkeklerle birlikte olmayın
Fatih Portakal’dan Bakan Berat Albayrak’a SMS tepkisi: İstemiyorum, TAMAM mı?
Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili istifa etti
Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı
Vicdansızlar! Safiye teyzeye bunu yaptılar!
Kemal Kılıçdaroğlu'na ikinci tazminat şoku
AK Partili başkandan Muharrem İnce'ye çok sert sözler
Ülke ayağa kalktı! Yüzünü gösterdiği anda öldürülecek
Tarlabaşı'nın ara sokaklarında 'Dünya iftar sofrası'
Okuyucu Yorumları 0 yorum