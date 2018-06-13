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Adana'da otomobil sulama kanalına düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 22:22 | Son Güncelleme

Otomobilin sürücüsü, yaklaşık 30 metre sürüklendiği kanaldan kendi imkanlarıyla çıktı

Adan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sulama kanalına düştü.

Zemican Mardin kontrolündeki 01 LP 977 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kıyıboyu Caddesi'nde Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düştü.

Araç içerisinden çıkmaya çalışırken kanal içerisinde akıntıya kapılan Mardin, yaklaşık 30 metre sürüklendiği kanaldan kendi imkanlarıyla çıktı.

Mardin, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ayakta muayene edildi.

Araçta ise düştüğü yerden çekici yardımıyla çıkarıldı.

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adana otomobil Seyhan sulama kanalı

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