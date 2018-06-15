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Adana'da otomobil tarlaya devrildi: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 03:34 | Son Güncelleme

TAG otoyolunda kontrolden çıkan otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu sürücü yaralandı

Adana'da, kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Taşgıran'ın kullandığı 40 EL 311 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Kozan çıkışında, bariyerlere çarptıktan sonra tarlaya devrildi.

Kazayı fark eden diğer sürücüler durumu 112 Acil Servisine bildirdi.

İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Taşgıran'ı bulunduğu yerden çıkardı. Taşgıran, ambulansla ÇÜ Balcalı Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü.

Tedavi altına alınan Taşgıran'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
adana trafik kazası yaralı sürücü

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