Adana'da otomobil yürüyüş yoluna devrildi

Adana'da, otomobilin dere kenarındaki yürüyüş yoluna devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
İbrahim Duymaz idaresindeki 33 BSN 47 plakalı otomobil, Merkez Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle Sarıçam Deresi'nin kenarındaki yürüyüş yoluna devrildi.
Yaralanan sürücü Duymaz ve aynı araçtaki arkadaşı, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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