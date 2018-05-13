HABER

Adana'da otomobilden hırsızlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 17:45 | Son Güncelleme

Anneler Günü dolayısıyla mezarlık ziyaretine giden ailenin aracındaki çantalar çalındı

Adana'da Anneler Günü dolayısıyla mezarlık ziyaretine giden ailenin aracındaki çantalar çalındı.

Alınan bilgiye göre, Tamer Erpolat, eşi ve akrabalarıyla Anneler Günü dolayısıyla kayınvalidesinin merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mezarlığı'ndaki mezarını ziyarete gitti.

Mezarlık ziyaretinin ardından park ettiği hafif ticari aracın yanına geldiğinde araçta bulunan 3 çantanın alındığını gören Erpolat, polise başvurdu.

Erpolat, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracın kapı kilitlerinin patlatılarak hırsızlığın gerçekleştirildiğini belirterek, "Çantalarda eşimin parası vardı. Bunun yanı sıra bir kısmı altın da olmak üzere yaklaşık 6-7 bin lira kaybımız var." dedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, araçta parmak izi çalışması yaptı.

Balkondan çığlık atarak yardım istediBalkondan çığlık atarak yardım istedi
ABD'den sürpriz karar! Bu açıklama dünyayı sarstıABD'den sürpriz karar! Bu açıklama dünyayı sarstı
Devlet Bahçeli'den yeni 'af' açıklaması! Erdoğan 'Böyle bir düşüncemiz yoktur' demiştiDevlet Bahçeli'den yeni 'af' açıklaması! Erdoğan 'Böyle bir düşüncemiz yoktur' demişti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
6 bin tl zarar adana anneler günü hırsızlık Kabasakal Mezarlığı

En Çok Okunan Haberler

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Demirtaş'tan flaş Erdoğan açıklaması: Çekilmeye hazırlık yapıyor

Demirtaş'tan flaş Erdoğan açıklaması: Çekilmeye hazırlık yapıyor

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Emeklilere 1000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu

Emeklilere 1000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu

Emre Karayel: Demet Evgar'dan hoşlanmadım desem yalan olur!

Emre Karayel: Demet Evgar'dan hoşlanmadım desem yalan olur!

Otel sahibi çift otostop yaptı, içinde 500 bin lira bulunan bavulu unutunca...

Otel sahibi çift otostop yaptı, içinde 500 bin lira bulunan bavulu unutunca...

Diğer Haberler
FETÖ'nün kritik ismi İzmir'de yakalandı

FETÖ'nün kritik ismi İzmir'de yakalandı

Ankara metrosunda şoke eden ölüm!

Ankara metrosunda şoke eden ölüm!

Balıkesir’de feci kaza: 19 yaralı

Balıkesir’de feci kaza: 19 yaralı

Nüfus müdürlüklerinde seçim yoğunluğu

Nüfus müdürlüklerinde seçim yoğunluğu

Anneler Günü mesajları ve sözleri ile tüm güzellikler annelerimiz için!

Anneler Günü mesajları ve sözleri ile tüm güzellikler annelerimiz için!

Adil Öksüz'ü ağlatan flash belleğin şifresi çözülüyor

Adil Öksüz'ü ağlatan flash belleğin şifresi çözülüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.