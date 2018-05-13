Adana'da otomobilden hırsızlık

Adana'da Anneler Günü dolayısıyla mezarlık ziyaretine giden ailenin aracındaki çantalar çalındı.
Alınan bilgiye göre, Tamer Erpolat, eşi ve akrabalarıyla Anneler Günü dolayısıyla kayınvalidesinin merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mezarlığı'ndaki mezarını ziyarete gitti.
Mezarlık ziyaretinin ardından park ettiği hafif ticari aracın yanına geldiğinde araçta bulunan 3 çantanın alındığını gören Erpolat, polise başvurdu.
Erpolat, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracın kapı kilitlerinin patlatılarak hırsızlığın gerçekleştirildiğini belirterek, "Çantalarda eşimin parası vardı. Bunun yanı sıra bir kısmı altın da olmak üzere yaklaşık 6-7 bin lira kaybımız var." dedi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, araçta parmak izi çalışması yaptı.
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