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Adana'da otomobilin çarptığı çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 04:12 | Son Güncelleme

Adana'da otomobilin çarptığı çocuk öldü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sait K. idaresindeki 01 V 2263 plakalı otomobil, Namık Kemal Mahallesi Şehitler Bulvarı'nda yola çıktığı iddia edilen 4 yaşındaki Muhammet Eray Gören'e çarptı.

Otomobilin altında kalan ve çevredekiler tarafından bulunduğu yerden çıkartılan çocuk, bir vatandaşın aracıyla hastaneye götürüldü.

İlçedeki özel bir hastanede tedavi altına alınan Muhammet Eray, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cesedi daha sonra otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Ehliyetsiz olduğu öne sürülen sürücü Sait K. ise polis tarafından gözaltına alındı.

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adana Çocuk otomobil trafik kazası

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