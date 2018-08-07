Adana'da otomobilin çarptığı çocuk öldü

Adana’da, ağabeyiyle yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, ağabeyi Rahmi Öner ile ekmek almak için evden çıkan Meryem Öner'e (7), merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek istediği sırada O. D. yönetimindeki 01 HT 478 plakalı otomobil çarptı.
112 Acil Servis ekibince Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Öner, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Gözaltına alınan sürücü O.D, polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Otomobilin Öner'e çarpma anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
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