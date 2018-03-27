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Adana'da otomobille cip çarpıştı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 16:26 | Son Güncelleme

Otomobilde sıkışan iki yaralı, Can-Kur ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkartıldı

Adana'da cip ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yaşar Kaya yönetimindeki 58 AP 408 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki alt geçitte direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu karşı şeride geçerek Cihan Karakaya Güneş'in kullandığı 01 GJ 33 plakalı ciple çarpıştı.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü Kaya ve kardeşi Naif Kaya, araçta sıkıştı.

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Can-Kur ekipleri tarafından araçtan çıkartılan Kaya kardeşler ile diğer aracın sürücüsü Güneş, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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3 yaralı adana Seyhan trafik kazası

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