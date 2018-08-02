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Adana'da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 20:37 | Son Güncelleme

Adana'da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Adana'da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Şahin Tıraş'ın kullandığı 34 SZ 7143 plakalı otomobil, Necip Fazıl Bulvarı'nda, Özge Aytak idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı.

Kazada, devrilen motosikletteki sürücü Aytak ve Asiye Çetinkaya Gündüz yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, kaza, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Adana'da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Adana'da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Adana'da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

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adana güvenlik kamerası Motosiklet Seyhan

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