Adana'da otomobillerden para çalan zanlılar yakalandı

Adana’da bankadan çıkan iki kişiyi takip ederek park ettikleri araçlarının camını kırıp içindeki toplam 25 bin lirayı çaldığı ileri sürülen 2 şüpheli, bir hırsızlık girişimi sonrası kaçmaya çalışırken yakalandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi’ndeki bir bankadan çektiği 5 bin lirayı park ettiği otomobilinde bıraktıktan sonra aracından uzaklaşan M.Ü. bir süre sonra döndüğünde aracının camının kırılarak parasının çalındığını fark etti.
Bu olaydan iki gün sonra aynı mahalledeki başka bir bankanın önünde de E.Ç'ye ait park halindeki otomobilin camı kırılarak içerideki 20 bin lira çalındı.
Her iki hırsızlık olayı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin iki kişi olduğunu ve her iki olayda da farklı plakalar takılan gri renkli otomobil kullandıklarını tespit etti.
Zanlıların yakalanması için geniş çaplı tedbir alan ekipler, aynı bölgede bir otomobilin daha camının kırıldığını ve ardından zanlıların araçla kaçtığını belirledi.
Şüphelilerin kullandığı otomobili fark edip takibe alan ekipler, kovalamaca sonucu zanlılar H.G. (15) ve A.Z'yi (50) yakaladı.
Yapılan incelemede zanlıların son hırsızlık girişimlerinin güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdığı ortaya çıktı.
Görüntülerde, aracının sol ön camını kırıp içini kontrol eden zanlılardan birinin, koltuğun altına saklanmış parayı bulamayınca paniğe kapılarak kendisini bekleyen otomobile binip olay yerinden uzaklaştığı görüldü.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Z. tutuklandı, H.G. hakkında ise adli kontrol şartı olarak ev hapsi uygulanmasına karar verildi.
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