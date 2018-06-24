Adana'da oy kullanma işlemi başladı

Nuri PİRADANA, (DHA) - ADANA'da Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için kent genelinde 975 okulda ve 5 bin 443 sandıkta saat 08.00 itibarıyla oy kullanma işlemleri başladı. Yaşlı ve engelliler için görevliler tarafından kolaylıklar tanındı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile Beyhan Demirtaş da oy vermek için geldikleri Çobanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sandık başında vatandaşlarla sıra bekledi. Eşiyle aynı anda oyunu sandığa atan Demirtaş, ?Memleketimize, devletimize ve milletimize hayırlı olsun. Tüm güvenlik kuvvetlerimiz görev başında, hiçbir problemimiz yok. Şimdiden Adana'mıza ve Türkiye'mize hayırlı olsunö dedi.
Suudi Arabistan'da bir ilk!
Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?
Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti
İsrail askerlerinin yarıdan fazlası uyuşturucu kullanıyor
İnanılmaz keşif! Gök bilimciler 80 öte gezegen keşfetti
Lefkoşa'da akıl almaz kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Almanya'dan dikkat çeken açıklama: 1177 FETÖ'cü iltica için başvurdu!
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler
Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi
Gözaltına aldığı kadının arabasını arayınca hayatının şokunu yaşadı!
Seks robotunun bu özelliği pes dedirtti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum