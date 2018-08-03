Adana'da özel halk otobüsü şoförüne darp iddiası

Adana'da özel halk otobüsünün önünü keserek durduran kişiler, şoförü sopalarla darbetti.
Alınan bilgiye göre, Çukurova ilçesine bağlı Öğretmenler Bulvarı üzerinde Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait özel halk otobüsü şoförü yolcuların arasında sopalarla dövüldü.
Ömer A. yönetimindeki 01 J 0199 plakalı halk otobüsü Seyhan İlçesi Öğretmenler Bulvarı’ndan 100. Yıl istikametine seyir halindeyken, 01 EVE 28 plakalı otomobil sürücüsü tarafından önü kesilerek durduruldu.
Otomobil içerisinden inen Mehmet B. ile İbrahim Çağlar B. otobüs şoförü Ömer A'yı aşağı indirerek, sopa ile darbetmeye başladı.
Otobüs içerisindeki yolcular durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Başına aldığı sopa darbeleriyle yaralanan Ömer A. Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şoför Ömer A'yı darbeden iki kişi ise gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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