Adana'da park halindeki üç otomobil yandı

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangında park halindeki üç otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Karacaoğlan Mahallesi'nde bir apartmanın otoparkında bulunan üç aracın yandığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Polisler ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın 20 HB 120, 06 LUG 50 ve 01 CBR 08 plakalı otomobillerin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.

Otomobili yanan kişilerden Pınar Uyan'ın, aracının kundaklandığını iddia etmesi üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı.

