Adana'da patlama hazır ses bombası bulundu!

Alınan bilgiye göre Merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'nde saat 06.00 sıralarında işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar, polis karakolunun arka tarafındaki elektrik direğinin altına bırakılmış, içi bilinmeyen bir maddeyle dolu pet şişeyi görünce, durumu emniyet güçlerine ihbar etti.

Polis ekipleri, direğin altına bırakılan pet şişe içerisindeki maddenin ses bombasıolduğunu fark edince, olay yerine bomba imha uzmanı çağırıldı.

Çevrede güvenlik önlemleri alan bomba imha ekipleri, pet şişe halindeki ses bombasını alarak delil torbasının içine koydu.

Tespit edilen ses bombasının, dün akşam polis merkezinin 50 metre uzağındaki eczaneye atılan EYP ile aynı tipte olduğu belirtildi. Ses bombasını incelemek için el koyan polis ekipleri soruşturma başlattı.

ECZANE ÖNÜNDE SES BOMBASI PATLATTILAR!

Adana'da dün akşam saat 22.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi'ndeki Ahmet Cevdet Yağ Caddesi’nde, nöbetçi eczanenin önüne ses bombası ve havai fişek atılmıştı. Ses bombası ve havai fişeğin patlamasıyla eczanenin camları kırıldı.