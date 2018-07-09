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Adana'da pikap refüjdeki ağaçlara çarptı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 04:27 | Son Güncelleme

Adana'da pikap refüjdeki ağaçlara çarptı: 1 yaralı

Adana'da refüjdeki ağaçlara çarpan pikabın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Devran İşlek idaresindeki 01 DA 788 plakalı pikap, merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçlara ve aydınlatma direğine çarpıp devrildi.

Kazada yaralanan İşlek, vatandaşlar tarafından araçtan çıkartıldı.

İşlek, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Devrilen direk ve ağaçlar nedeniyle kapanan yol, belediye ekiplerinin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
adana Refüj trafik kazası

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