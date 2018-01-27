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Adana'da polis aracına saldırı

GÜNCEL HABERLERİ | 27.01.2018 23:57 | Son Güncelleme 6 saat önce

- Merkez Yüreğir ilçesinde sivil araçla devriye görevi yapan polis ekipleri, taşlı ve sopalı saldırıya uğradı - Kaçan şüphelilerden biri yakalandı

Adana'da merkez Yüreğir ilçesinde devriye görevi yapan sivil polis aracı saldırıya uğradı.

Alınan bilgiye göre, Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde aranan bir şüpheliyi yakalamak için sivil araçla devriye görevi yapan polis ekipleri, kimliği belirsiz kişilerce taşlı ve sopalı saldırıya uğradı.

Polis ekipleri olayla ilgili kaçan şüphelilerden Serdar G'yi gözaltına aldı.

Diğer saldırganların yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

(AA)

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