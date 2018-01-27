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Adana’da polis karakolu yakınına EYP atıldı

GÜNCEL HABERLERİ | 27.01.2018 22:36 | Son Güncelleme 6 saat önce

Adana'nın Seyhan ilçesindeki Dağlıoğlu Polis Karakolu'nun yakınında bulunan bir eczanenin önüne el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırının ardından olayla ilgisi olduğu öne sürülen 1 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi Bahçelievler Caddesi'nde bulunan Dağlıoğlu Polis Karakolu'nun çevresinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz yüzü kapalı 6 kişi karakolun arka sokağında bulunan eczanenin önüne cam parçası tesirli EYP attı.

EYP'nin atılmasının ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bu sırada karakolda bulunan Özel Harekat Polisi de şahısların arkasından havaya ateş açtı ancak şahıslar yine de olay yerinden kaçtı. Ölü ya da yaralının olmadığı saldırı sonrası Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Olay yeri inceleme polislerinin çalışması bölgede sürerken Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Ayrıca karakol yakınında olayla ilgisi olduğu öne sürülen 1 kişinin yakalandığı öğrenildi.

(İHA)

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bomba saldırı karakol adana Dağlıoğlu Karakolu

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Referandumda evet çıktığında terör bitecek Türkiye ucacakti
Geçmiş olsun
Türkiye'nin en büyük ve ikiyüzlü düşmanı Amerikadır
cook tehlikeli bir dönemden geciyoruz. savaştan daha tehlikeli gizli kirizde var.
Geçmiş olsun...
bu saldırı ile alakalı değil ancak, cumhurbaşkanı bu kötü tutumu ile ne yapmaktadır neyi planlamaktadır? herkesin destek vermiş olduğu afrin harekatı varken lozanı devreye sokmalar, ulanlı konuşup kendinden iğrendirici şekilde konuşmalar... bunu yapmasına sebep olan danışmanlar ise o danışmanları gözden geçirsin, yok bunu kendisi yapyorsa gitsin bir elini yüzünü yıkasın. bu millletin askerleri için gerçek gazi Başkomutan Mustafa Kemal ATATÜRK'tür.
3 saat önce diyarbakirda patlama oldu şimdide adana oda el yapimi bomba.
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