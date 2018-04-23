Adana'da polis memuru trafik kazasında yaralandı

Adana'da otoyolda kamyonetle çarpışan motosikletli polis memuru yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sivil kıyafetle görev yapan polis memuru İsmail Gül idaresindeki motosiklet, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Çukurova ilçesi Kasım Ener çıkışında, Erhan T'nin kullandığı 01 EDC 89 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, motosikletten düşerek yaralanan polis memuru Gül, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralı polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kamyonet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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