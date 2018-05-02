Adana'da polis memurunun şehit edilmesine ilişkin dava

Adana'da, terör örgütü PKK yandaşlarınca düzenlenen izinsiz gösteriye müdahale eden polis memurunun şehit olmasıyla ilgili 10'u tutuklu 30 sanığa ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıldan 100 yıla kadar hapis cezası istenen davanın duruşması görüldü.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu yargılanan Kadir Büyükkılıç, Nurettin Koçer, Onur Bahçeci, Osman Işıklı, Ramazan Sapan, Sedat Şimşek ve Zeki Binici, tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.
Sanıklar Emrah Tarhan, Seyfettin Uluç ve Mehmet Türkmenoğlu da bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.
Işıklı, savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini ve uzun süredir tutuklu olduğunu söyledi.
Adalete güvendiğini ve devlete sığındığını belirten Işıklı, "Çok mağdur oldum. Bu olayın etraflıca araştırılmasını talep ediyorum. PKK terör örgütünün içerisinde yer almadım. Ağır bir ithamla karşı karşıyayım. Suçlamaları kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.
Sanık Sapan da terör örgütü PKK ile bir alakasının olmadığını savunarak tahliyesini talep etti.
Tutuklu sanık Kaçar ise olay günü bölgeye sadece uyuşturucu ve esrar almak için gittiğini ileri sürdü.
İçişleri Bakanlığı ve Adana İl Emniyet Müdürlüğü avukatları ise sanıklardan şikayetçi olduklarını yineledi.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.
Adana'da 6 Kasım 2016'da terör örgütü PKK yandaşlarınca düzenlenen izinsiz gösteride polis memuru Mustafa Yeli vurularak şehit edilmişti.
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