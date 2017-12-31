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Adana'da polis merkezi yakınındaki patlama

GÜNCEL HABERLERİ | 31.12.2017 01:30 | Son Güncelleme 1 saat önce

- Hürriyet Polis Merkezi yakınındaki bir sokağa EYP atılmasıyla ilgili 2 şüpheli daha yakalandı - Olayla ilgili gözaltı sayısı 7'ye yükseldi

Adana'da Hürriyet Polis Merkezi yakınındaki bir sokağa el yapımı patlayıcı (EYP) atılmasıyla ilgili terör örgütü PKK ile bağlantılı oldukları iddia edilen 2 çocuk daha gözaltına alındı. Olayla ilgili gözaltı sayısı 7'ye yükseldi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili dün gözaltına alınanların ardından çalışmalarını genişletti.

Ekipler, olaya karıştığı iddia edilen şüphelilerin merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki evlerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü PKK ile bağlantıları bulunduğu ve olaya karıştığı ileri sürülen M.D. (13) ve A.D. (15). yakalandı.

Gözaltına alınarak Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Gözaltı sayısının 7'ye yükseldiği olayla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Hürriyet Polis Merkezi yakınındaki bir sokakta 28 Aralık'ta küçük çaplı patlama meydana gelmişti. Patlamada ölen ya da yaralanan olmamıştı. Olayın ardından faillerin yakalanması için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 30 Aralık'ta 3'ü çocuk 5 kişiyi gözaltına almıştı.

(AA)

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