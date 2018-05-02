HABER

Adana'da polis-şüpheli kovalamacası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 21:54 | Son Güncelleme

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bununan kişi, polisin "dur" ihtiyarına uymayınca kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen kişi kovalamayla yakalandı.

Merkez Seyhan ilçesi çevre yolunda devriye gezen yunus ekipleri, motosiklet kullanan bir kişiyi şüphe üzerine durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan şüpheli kaçınca ekiplerle arasında kovalamaca yaşandı.

Kovalamacanın ardından yakalanan şüpheli Ali S'nin, 6 farklı suçtan arandığı, hakkında da 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Hükümlü, Adli Tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Komşuları korkunç tacizi ortaya çıkardıKomşuları korkunç tacizi ortaya çıkardı
Yunanistan'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması! Dikkat çeken 'Afrin' benzetmesiYunanistan'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması! Dikkat çeken 'Afrin' benzetmesi
Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltıKripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana Cezaevi firarisi Seyhan

En Çok Okunan Haberler

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

Fatih Terim'den Fenerbahçe bombası

Fatih Terim'den Fenerbahçe bombası

'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'

'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

'Mezarlıkta ağlayan kız' Çorum'u karıştırdı! Polis peşine düştü

'Mezarlıkta ağlayan kız' Çorum'u karıştırdı! Polis peşine düştü

MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti

MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etti!

Meral Akşener Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etti!

Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde deprem!

Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde deprem!

Şans Topu sonuçları 2 Mayıs: İşte haftanın talihlileri! (Milli Piyango Şans Topu sonuçları sorgulama)

Şans Topu sonuçları 2 Mayıs: İşte haftanın talihlileri! (Milli Piyango Şans Topu sonuçları sorgulama)

Kocaeli'de şok baskın! Milyonlarca lira değerindeki ürünler ele geçirildi!

Kocaeli'de şok baskın! Milyonlarca lira değerindeki ürünler ele geçirildi!

Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme! Tutuklandı!

Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme! Tutuklandı!

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.