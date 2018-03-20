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Adana'da polise ateş eden şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 06:12 | Son Güncelleme

Merkez Yüreğir ilçesinde alkollü olduğu belirtilen ve polis tarafından evine götürüldükten sonra bahçe kapısından çıkan ekiplere pompalı tüfekle ateş edip kaçan şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenlendi - Operasyon sırasında evden kaçtığı belirlenen zanlı, komşusunun bahçesinde saklanırken gözaltına alındı

Adana'da, alkollü olduğu belirtilen ve polis tarafından evine bırakıldıktan sonra bahçe kapısından çıkan ekiplere pompalı tüfekle ateş edip kaçan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, 4 kişinin karıştığı kavgaya müdahalede bulundu. Ekipler, alkollü olduğunu belirledikleri Abdulaziz D'yi olay yerinden uzaklaştırarak Köprübaşı Polis Merkezi'ne götürdü.

Kabahatler Kanunu kapsamında para cezası kesilen Abdulaziz D'yi, daha sonra polisler evine bıraktı. Evine giren bu kişi, bahçe kapısından çıkan polislere pompalı tüfekle üç el ateş etti.

Polis telsizinden durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra çok sayıda polis gönderildi.

- Operasyonla yakalandı

Evin etrafını ve bulunduğu sokağın bağlantılarını kapatan ekipler, çelik yelek giyerek uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Sokaktaki binaların bahçe duvarlarını ve zırhlı araçları kendilerine siper eden ekipler, şüphelinin evine yaptıkları operasyonda Abdulaziz D'nin kaçtığını tespit etti. Bu sırada zanlının kaçmasına yardımcı olduğu belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Şüphelinin gidebileceği adresleri tespit eden ekipler, çevre binalarda sürdürdükleri aramalarda Abdulaziz D'yi komşusuna ait evin bahçesinde saklanırken yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, Köprübaşı Polis Merkezi'ne götürüldü.

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