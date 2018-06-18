HABER

Adana'da sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 17:25 | Son Güncelleme

Bazı semtlerde bodrum katları su bastı, araçlar zarar gördü

Adana'da şiddetli yağış dolayısıyla bazı semtlerde bodrum katları su bastı, araçlar zarar gördü.

Kentte öğleden sonra etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Aşırı yağış nedeniyle merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde bazı sokaklarda su birikintisi oluştu.

Su birikintisinde otomobiliyle ilerlemeye çalışan Ertan Akgün, aracın suyla dolması nedeniyle zor anlar yaşadı.

Araçtan kendi imkanıyla çıktığını belirten Akgün, "İş yerimden çıkmıştım. Suyun bu kadar yükseldiğini fark etmedim. Geçebileceğimi düşündüm ama suyun içeriye dolmaya başlamasıyla araç arızalandı. Daha sonra kendimizi dışarıya attık." dedi.

Bir evin bahçesindeki otomobil de su birikintisinde zarar gördü.

Bölgedeki bazı evlerin bodrum katı da suyla doldu.

Adana'nın çeşitli semtlerinde sağanak su baskınlarına yol açtı.

Ana caddelere biriken su trafiği olumsuz etkiledi. Araçlar su birikintilerinin kapladığı yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Şiddetli yağışa yakalanan yayalar ise otobüs durakları ile kapalı mekanlara sığındı.

PARTNERDoğuma günler kala Zahide Yetiş'ten özel fotoğraflarDoğuma günler kala Zahide Yetiş'ten özel fotoğraflar
Prof. Dr. Caşın: Menbiç planı 'barışı koruma harekatıdır'Prof. Dr. Caşın: Menbiç planı 'barışı koruma harekatıdır'
Çavuşoğlu: Askerlerimiz aşama aşama Menbiç içine de girecek (2) - YenidenÇavuşoğlu: Askerlerimiz aşama aşama Menbiç içine de girecek (2) - Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana araç ev sağanak su baskını

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'li Meliha Akyol'un sözleri büyük tepki çekti

AK Parti'li Meliha Akyol'un sözleri büyük tepki çekti

Çalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız var

Çalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız var

En az bir milyon erkekle yattım diyen seks işçisi şimdi yardım meleği

En az bir milyon erkekle yattım diyen seks işçisi şimdi yardım meleği

Son dakika! Saadet Partisi'nde istifa şoku: 24 kişi AK Parti'ye katıldı

Son dakika! Saadet Partisi'nde istifa şoku: 24 kişi AK Parti'ye katıldı

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

MHP'li milletvekilinden flaş 2.tur açıklaması: Erdoğan'ın karşısındaki adayı destekleyeceğim

MHP'li milletvekilinden flaş 2.tur açıklaması: Erdoğan'ın karşısındaki adayı destekleyeceğim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı'da açıklamıştı! İBB'den elektrikli fayton açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı'da açıklamıştı! İBB'den elektrikli fayton açıklaması!

İstanbul'da 2,5 yıl sonra mezar yeri kalmayacak! Boş olan mezarların fiyatları cep yakıyor!

İstanbul'da 2,5 yıl sonra mezar yeri kalmayacak! Boş olan mezarların fiyatları cep yakıyor!

ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları açıklandı! ATA AÖF üç ders sınavı ne zaman yapılacak?

ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları açıklandı! ATA AÖF üç ders sınavı ne zaman yapılacak?

Manisa'dan kahreden son dakika haberi! Rüzgar Kemal Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı

Manisa'dan kahreden son dakika haberi! Rüzgar Kemal Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan bedelli askerlikte ücret ve yaş sınırı açıklaması

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan bedelli askerlikte ücret ve yaş sınırı açıklaması

2018 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB İOKBS sonuç açıklama tarihi nedir?

2018 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB İOKBS sonuç açıklama tarihi nedir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.