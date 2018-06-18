Adana'da sağanak

Adana'da şiddetli yağış dolayısıyla bazı semtlerde bodrum katları su bastı, araçlar zarar gördü.

Kentte öğleden sonra etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Aşırı yağış nedeniyle merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde bazı sokaklarda su birikintisi oluştu.

Su birikintisinde otomobiliyle ilerlemeye çalışan Ertan Akgün, aracın suyla dolması nedeniyle zor anlar yaşadı.

Araçtan kendi imkanıyla çıktığını belirten Akgün, "İş yerimden çıkmıştım. Suyun bu kadar yükseldiğini fark etmedim. Geçebileceğimi düşündüm ama suyun içeriye dolmaya başlamasıyla araç arızalandı. Daha sonra kendimizi dışarıya attık." dedi.

Bir evin bahçesindeki otomobil de su birikintisinde zarar gördü.

Bölgedeki bazı evlerin bodrum katı da suyla doldu.

Adana'nın çeşitli semtlerinde sağanak su baskınlarına yol açtı.

Ana caddelere biriken su trafiği olumsuz etkiledi. Araçlar su birikintilerinin kapladığı yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Şiddetli yağışa yakalanan yayalar ise otobüs durakları ile kapalı mekanlara sığındı.

