Adana'da sağanak

Adana'da, gece saatlerinde aniden bastıran sağanak, sürücülere zor anlar yaşatırken bazı araçlar yol ortasında mahsur kaldı.

Kent merkezinde, gece saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağış nedeniyle merkez Çukurova ve Seyhan ilçelerindeki bazı sokaklarda su birikintisi oluştu.

Ana caddelere biriken su trafiği olumsuz etkiledi. Araçlar su birikintilerinin kapladığı yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

2000 Evler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'nda sağanak nedeniyle meydana gelen selde bazı araç sürücüleri yol ortasında mahsur kalırken, bazı araç sürücüleri ise sele kapılmamak için araçlarını kaldırım üzerine çıkarttı.

Çok sayıda aracın mahsur kaldığı ihbarı üzerine bulvara önlem amaçlı itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.

Otomobilini sel sularına kapılmaması için kaldırıma çıkartan sürücü Suat Tavşan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aracıyla ilerlediği sırada selin aniden geldiğini belirtti.

Alt yapı yetersizliği ve aşırı yağışların kendilerini zor durumda bıraktığını belirten Tavşan, selden kaldırıma çıkarak kurtulduklarını söyledi.

