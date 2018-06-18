Adana'da sağanak; ev ve araçlar sular altında kaldı

Nuri PİR- Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA’da sağanak nedeniyle caddelerdeki çok sayıda araç sular altında kaldı, bir binanın istinat duvarı çökerken, bodrum katlardaki evleri de su bastı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Adana'da haziran yağmuru vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Sağanak nedeniyle çok sayıda mahallede su taşkınları yaşanırken merkez ilçelerde bulunan Öğretmenler Bulvarı, Fazlı Metin Bulvarı, Aliya İzzet Begoviç Bulvarı, Hilmi Kürklü Bulvarı, Dr, Sadık Ahmet Bulvarı’nda araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Trafiğin felç olduğu caddelerde bazı araçlar sular altında kaldı. Çukurova ilçesindeki Belediyeevleri Mahallesi'nde bir binanın istinat duvarı yıkıldı. Bodrum kattaki çok sayıda evi de sular bastı. Kentteki sağanak aralıklarla devam etti.
Son dakika…Türk askeri Menbiç’te!
Tüm mal varlığı yeni krala devredildi!
Manisa'dan kahreden son dakika haberi! Rüzgar Kemal Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı
Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan bedelli askerlikte ücret ve yaş sınırı açıklaması
Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan çok konuşulacak Muharrem İnce iddiası
Manisa Şehzadeler ilçesinde çay fiyatını müşterinin 'nezaketi' belirliyor
Deniz Baykal'dan yeni fotoğraflar! Kılıçdaroğlu ziyaret etti
Maskesini yıllar sonra ilk kez çıkardı
Dünya Kupası'nda 'UFO paniği'
Taksim Metrosu'nda taciz skandalı! Yakalanan tacizcisine tokat attı
Instagram hikayelerinde ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor mu? Müjdeli haber geldi