Adana'da sağanak toprak kaymasına neden oldu

Karaisalı ilçesinde toprak kayması sonucu mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Dokuz mevkisinde sağanak nedeniyle toprak kayması sonucu 34 FDY 09 plakalı otomobildeki vatandaşlar mahsur kaldı.
Durumu itfaiye ekiplerine bildirmeleri üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Can-Kur ekipleri, vatandaşları mahsur kaldığı yerden çıkardı.
Olayla ilgili herhangi bir can kaybı yaşanmazken, kapanan yol temizleme çalışmalarının ardından açıldı.
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