Adana'da sahte içki imalathanelerine operasyon

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda 42 bin 500 litre sahte içki ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mıdık Mahallesi'ndeki iki adreste sahte içki üretildiğini belirledi.
Ekipler, imalathanelere düzenledikleri operasyonda 42 bin 500 litre sahte içki ile 270 boş şişe ele geçirdi.
Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
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