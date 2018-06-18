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Adana'da sahte içki imalathanelerine operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 09:19 | Son Güncelleme

Merkez Seyhan ilçesinde iki imalathaneye düzenlenen operasyonda 42 bin 500 litre sahte içki ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda 42 bin 500 litre sahte içki ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mıdık Mahallesi'ndeki iki adreste sahte içki üretildiğini belirledi.

Ekipler, imalathanelere düzenledikleri operasyonda 42 bin 500 litre sahte içki ile 270 boş şişe ele geçirdi.

Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

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