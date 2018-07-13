Adana'da sahte kimlikle yakalanan FETÖ şüphelisi çift tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan eski öğretmen çift, sahte kimlikle yakalandıkları Adana'da tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş'taki bir dosya kapsamında aranan FETÖ şüphelisi E.A. (39) ve eşi S.A'nın (33) kentte örgütün "gaybubet evi" olarak bilinen "hücre evi"nde saklandığı bilgisine ulaştı.
Adrese operasyon düzenleyen polis, şüphelileri yakınlarının kimliklerine kendi fotoğraflarını yapıştırarak hazırladıkları sahte kimlikle yakaladı.
Meslekten ihraç edilen öğretmenlerden E.A'nın örgütün Kahramanmaraş Andırın ilçesi "imamı", eşinin ise "sohbet ablası" olduğu iddia edildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Instagram çöktü!
Fantezinin sonu feci bitti! En yakın arkadaşını yatağa bağladı, sonrası korkunç...
WhatsApp'ta yeni dönem bugün başladı!
ABD-Rusya gerilimini tırmandıracak karar: 12 Rus istihbarat üyesi ABD başkanlık seçimlerine müdahale etti
Adnan Oktar'ın gözaltına alınan kedicikleri hastane girişinde elleri kelepçeli şov yaptı
Adnan Oktar’ın villasına ilk baskın anı polis kamerasında! Polis aracına binerken böyle bağırmış
Ortalığı karıştıracak iddia! 'İsmail Kahraman makam aracını aldı'
Muharrem İnce'nin açıklamalarına Engin Altay'dan yanıt: O gece çıkıp ne diyecektik?
Şoke olacaksınız! Kimse bakmaya dahi cesaret edemezken...
Göğüslerini nasıl saklayacağını şaşırdı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum