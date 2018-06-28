Adana'da seçim sonuçlarına itiraz

AK Parti Adana İl Başkanlığının 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili itirazı üzerine geçersiz oyların yeniden sayılması kararlaştırıldı.
AK Parti Adana İl Başkanlığı Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Ayhan Benlice, milletvekili seçimiyle ilgili il genelindeki geçersiz oyların yeniden sayılması için İl Seçim Kuruluna itiraz dilekçesi verdi.
Bunun üzerine 15 ilçeden Seyhan, Sarıçam, Yüreğir, Ceyhan, Kozan, İmamoğlu ve Çukurova'da geçersiz oyların tekrar sayılmasına, diğer ilçelerin ise değerlendirilmesine karar verildi.
Benlice, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçersiz oyların yeniden sayılması için yaptıkları başvurunun kabul edildiğini, sürecin yakından takipçisi olacaklarını dile getirdi.
Adana'da, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre AK Parti 5, CHP 4, MHP 2, İYİ Parti 2, ve HDP 2 milletvekili çıkardı.
RTÜK, Muharrem İnce'nin eşine ve Erdoğan'a hakareti affetmedi! Halk TV ve TGRT'ye ceza
Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın, CHP için aldığı kulisi açıkladı: Macron Modeli
24 Haziran seçimlerinin ardından CHP'de Denizli'nin Acıpayam ilçesinde istifa depremi!
Fatih Portakal canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sert sözlerle eleştirdi
Mersin'de korkunç olay! Cezaevinden izinli çıktı eşine dehşeti yaşattı!
Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz
Sony Türkiye'den çekiliyor mu?
YKS'ye girecek öğrencilere ve görevlilere toplu ulaşım ücretsiz
İzmir'de oğlu okul müdürünü öldüren baba, 'Canınızı sıkanı vurun gitsin' demiş!
Çipras 'Erdoğan' sorusuna böyle yanıt verdi
Kedilere özel havuz açıldı!
Müslüman asker Instagram'ı sallıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum