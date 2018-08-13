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Adana'da şelalede boğulan 3 kişinin cenazesi Adıyaman'da toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 18:28 | Son Güncelleme

Adana'da şelalede boğulan 3 kişinin cenazesi Adıyaman'da toprağa verildi

Adana'nın Aladağ ilçesindeki Küp Şelaleleri'nde girdikleri suda boğulan akraba üç kişinin cenazesi Adıyaman'ın Besni ilçesinde toprağa verildi.

Dün ailece gezmeye gittikleri Küp Şelaleleri'nde boğulan Osman Turgut (28) ile yeğenleri Şevval Korkmaz (18) ve Savaş Turgut'un (24) cenazeleri araçlarla memleketleri Adıyaman'ın Besni ilçesine getirildi.

Hacı Reşit Camisi'nde kılınan namazın ardından cenazeler ilçeye bağlı Sugözü köyünde gözyaşları arasında defnedildi.

Küp Şelaleleri'ne dün gezmeye giden aileden suya giren 6 kişiden 3'ü akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Osman Turgut ile yeğenleri Şevval Korkmaz ve Savaş Turgut'un cesetlerine, vadi içerisinde giriş ve çıkışı açık bir mağarada ulaşmıştı.

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