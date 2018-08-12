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Adana'da şelalede kayıp iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 16:43 | Son Güncelleme

Aladağ ilçesindeki Küp Şelalelerinde suya giren 3 kişinin kaybolduğu iddia edildi - İhbar üzerine il merkezinden arama kurtarma ekipleri bölgeye hareket etti

ADANA (AA) - Adana'nın Aladağ ilçesindeki Küp Şelalelerinde suya giren 3 kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Alınan ilk bilgilere göre, Adana'nın yüksek kesimlerinde yer alan Aladağ ilçesine 37 kilometre uzaklıktaki 10 şelaleden oluşan Küp Şelalelerine gezmeye giden vatandaşlar, serinlemek amacıyla suya giren 3 kişinin kaybolduğu ihbarında bulundu.

İhbar üzerine, arama çalışması yapmak amacıyla bir helikopter ve AFAD'a bağlı arama kurtarma ekipleri bölgeye hareket etti.

Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik de suda 3 kişinin kaybolduğu ihbarını kendilerinin de aldığını ve şelale bölgesine gitmek üzere yola çıktığını söyledi.

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adana Küp Şelaleleri

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