Adana'da seyir halindeki bisiklete atılan tekme sonucu ölen bebek

Adana'da seyir halindeki elektrikli bisiklette bulunan kadına tekme atarak düşürdüğü ve kadının kucağındaki 2 aylık bebeğin ölümüne neden olduğu öne sürülen sanığın, müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Abdulkerim Başak ile ölen bebeğin babası Muhammed El Mansur ve tarafların avukatları katıldı.

Sanık savunmasında, olay akşamı arkadaşı İsmail T'nin kendisini alkol almak için çağırdığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Ben alkol almak istemedim ama bana içirdi. Yolda yürürken İsmail ile ben birbirimizi itekleyerek şaka yapıyorduk. Sırtım caddeye dönüktü. Birden İsmail bana tekme attı ve yola çıktım. O sırada motosiklet üzerime doğru geldi. Kendimi geri çekmek isterken ayağım değdi. Ben kadını da çocuğu da görmedim. Kastım yoktur, bilerek tekme atmadım. Kimseye de 'Suriyelilerden gıcık alıyorum' demedim. Pişmanım."

Tercüman aracılığıyla ifadesi alınan El Mansur ise olay günü motosikletle eve giderken, karanlıkta sanığın gelip arkadan motosiklete vurduğunu söyledi.