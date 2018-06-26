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Adana'da seyir halindeki bisiklete atılan tekme sonucu ölen bebek

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 14:52 | Son Güncelleme

Seyir halindeki elektrikli bisiklette bulunan Suriyeli kadına tekme atarak kucağındaki 2 aylık bebeğin ölümüne neden olduğu öne sürülen tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı

Adana'da seyir halindeki elektrikli bisiklette bulunan kadına tekme atarak düşürdüğü ve kadının kucağındaki 2 aylık bebeğin ölümüne neden olduğu öne sürülen sanığın, müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Abdulkerim Başak ile ölen bebeğin babası Muhammed El Mansur ve tarafların avukatları katıldı.

Sanık savunmasında, olay akşamı arkadaşı İsmail T'nin kendisini alkol almak için çağırdığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Ben alkol almak istemedim ama bana içirdi. Yolda yürürken İsmail ile ben birbirimizi itekleyerek şaka yapıyorduk. Sırtım caddeye dönüktü. Birden İsmail bana tekme attı ve yola çıktım. O sırada motosiklet üzerime doğru geldi. Kendimi geri çekmek isterken ayağım değdi. Ben kadını da çocuğu da görmedim. Kastım yoktur, bilerek tekme atmadım. Kimseye de 'Suriyelilerden gıcık alıyorum' demedim. Pişmanım."

Tercüman aracılığıyla ifadesi alınan El Mansur ise olay günü motosikletle eve giderken, karanlıkta sanığın gelip arkadan motosiklete vurduğunu söyledi.

Motosiklete neden vurulduğunu bilmediğini aktaran El Mansur, "Motosiklet düşmedi ama karım çocuğumla birlikte yere düştü. Düşen kızıma odaklandım. Tekme atan şahıs sanıktır. 4 kişiydiler. Yanlışlıkla atılan bir tekme değildir. Sanık kasıtlı olarak tekme attı. Kızım yere düşünce hepsi kaçmaya başladı." dedi.

El Mansur, sanıktan şikayetçi olup olmayacağına, eşi ile görüştükten sonra karar vereceğini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığın kaçma şüphesi bulunması nedeniyle tutukluluğunun devamına karar verip, duruşmayı, tanıkların dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

- Olay

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 Mart'ta, Adana Şehir Hastanesi'nde düşerek yaralandığı gerekçesiyle tedavi altına alınan ve 8 Mart'ta hastanede ölen Suriye uyruklu 2 aylık Esma'nın "beyin travması" sonucu öldüğünü belirlemişti.

Ölümün şüpheli bulunması üzerine harekete geçen ekipler, alınan ifadeler ve güvenlik kameralarını inceleyerek, babanın kullandığı elektrikli bisiklete Abdulkerim Başak'ın tekme attığını, bebeğin bu sırada düştüğünü belirlemişti.

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