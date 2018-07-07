Adana'da seyir halindeki otomobil yandı

Adana'da seyir halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.
Merkez Seyhan ilçesinde otoban üzerinde Nedim Soylu kontrolündeki 01 CHV 48 plakalı otomobilin motor kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede otomobilin tamamını saran alevler, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Söndürme çalışmalarının ardından araç kullanılamaz hale geldi.
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