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Adana'da sıcak bunalttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 13:18 | Son Güncelleme

ADANA'da termometreler 40 dereceyi gösterirken, oruç tutan vatandaşlar, parklarda, ağaç altlarında serinlemeye çalıştı.

Adana'da sıcak bunalttı

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA'da termometreler 40 dereceyi gösterirken, oruç tutan vatandaşlar, parklarda, ağaç altlarında serinlemeye çalıştı.
Ramazan'ın ikinci gününde, Adana'da termometreler, açık havada 40 dereceyi gösterdi. Nemin yüksek olduğu kentte, oruç tutan vatandaşlar, sıcaktan korunmak için yer aradı. Kent merkezindeki Atatürk Parkı'na giden vatandaşlar, ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı. Bazıları süs havuzlarında el ve yüzlerini yıkadı.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün gölgede bugün 33 derece olarak açıkladığı hava sıcaklığının hafta sonu biraz düşmesi bekleniyor.

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Adana'da sıcak bunalttıAdana'da sıcak bunalttıAdana'da sıcak bunalttıAdana'da sıcak bunalttı

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