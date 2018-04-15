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Adana’da silahlı kavgaya 2 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 09:37 | Son Güncelleme

Bir kişinin ölümüyle sonuçlanan iki grup arasındaki silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 2’si tutuklandı - İki grubun herhangi bir tanışıklığının olmadığı ancak olay günü birbirlerini husumetli oldukları kişilere benzettiği tespit edildi

Adana’da bir kişinin öldüğü iki grup arasındaki silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 2’si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere 4’ü serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi’nde 11 Nisan’da Gökay Tunç’un (19) hayatını kaybettiği iki grup arasındaki silahlı kavgayla ilgili 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler Ömer B, Celal K, Halil İbrahim Y, Hasan D, Fırat Ö. ve yaşı küçük S.E. sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Yapılan incelemede, iki grubun herhangi bir tanışıklığının olmadığı ancak olay günü birbirlerini husumetli oldukları kişilere benzettiği tespit edildi.

Şüpheli S.E’nin Tunç’un hayatını kaybetmesine neden olan tabancayı kullandığı, Ömer B’nin ise olay anında tabancayla karşılık verdiği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.E. ve Fırat Ö. tutuklandı, Ömer B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer 3 zanlı ise savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

Meydan Mahallesi’nde 11 Nisan’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada tabancayla yaralanan Gökay Tunç kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetmişti.​

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adana cinayet gökay tunç

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