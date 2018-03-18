Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü.
Merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 3231 Sokak'ta silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbarın yapıldığı sokağa gelen polis ekipleri, bir kişinin tabancayla vurulmuş olduğunu tespit etti. Ekipler, yerde yatan kişinin öldüğünü belirledi.
Olay yerinde tabancaya ait 4 kovan bulundu. Ölen kişinin ise Bayram Tivsiz (46) olduğu öğrenildi.
Tivsiz'in cenazesi, Cumhuriyet savcısının talimatıyla Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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