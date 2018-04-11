Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, 19 yaşındaki Gökay Tunç, merkez Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi Barış Bulvarı'nda, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı.
Tunç, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından araçla hastaneye götürüldü ancak kurtarılamadı.
İhbar üzerine saldırının olduğu bulvara giden polis ekipleri, yaptıkları çalışmada 10 boş kovan buldu. Tunç'un hastaneye götürüldüğü araç ise aynı mahalledeki bir sokakta terk edilmiş halde bulundu.
Polis saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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