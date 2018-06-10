Adana'da silahlı saldırı: 3 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde hayvan otlatan 3 kişi uğradıkları silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karanebili Mahallesi Godaz mevkisindeki merada küçükbaş hayvan otlatan üç kişiye henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tabancayla ateş edildi.
Akraba oldukları öğrenilen Faruk (24), Fatih (27) ve Yaşar Kızıldağ (53) vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumları ağır olan üç yaralı, buradaki müdahalenin ardından Adana'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Jandarma ekipleri, olaya karışan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
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