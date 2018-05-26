HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Adana'da suç örgütü operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 13:47 | Son Güncelleme

Piyasaya kaçak sigara sürdüğü tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 zanlıdan 13'ü tutuklandı

Adana'da suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 14 kişiden 13'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya kaçak sigara sürdüğü tespit edilen suç örgütüne yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.

Ekipler düzenlediği operasyonda, takip ettikleri otomobili durdurarak yaptıkları aramada, 50 bin paket kaçak sigara ve 760 gram toz esrar buldu.

Araçtaki 4 zanlıyı gözaltına alan polis, suç örgütü üyesi 10 şüpheliyi daha yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARTNERHer yıl 138 bin kişiyi öldürüyor! Dehşete düşüren detaylarHer yıl 138 bin kişiyi öldürüyor! Dehşete düşüren detaylar
Bağışlanan organları 5 hastaya umut olduBağışlanan organları 5 hastaya umut oldu
Muharrem İnce ve eşi alışverişe çıktıMuharrem İnce ve eşi alışverişe çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana kaçak sigara suç örgütü

En Çok Okunan Haberler

Pankart kavgası sonrası Saadet Partisi'nden gündemi sarsacak iddia!

Pankart kavgası sonrası Saadet Partisi'nden gündemi sarsacak iddia!

Ahmet Maranki'yle ilgili gerçek ortaya çıktı!

Ahmet Maranki'yle ilgili gerçek ortaya çıktı!

Kibariye ile Ali Küçükbalçık ilişkisinde olaylar! İşte o kadın!

Kibariye ile Ali Küçükbalçık ilişkisinde olaylar! İşte o kadın!

Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz hali olay oldu

Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz hali olay oldu

Son dakika! YSK, üç adayın adaylığını düşürdü

Son dakika! YSK, üç adayın adaylığını düşürdü

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan’ı elindeki anket sonuçları yanıltıyor

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan’ı elindeki anket sonuçları yanıltıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Suriyelilerin bayram yoğunluğu

Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Suriyelilerin bayram yoğunluğu

Pankart kavgası sonrası flaş gelişme! Ankara Valiliği açıkladı

Pankart kavgası sonrası flaş gelişme! Ankara Valiliği açıkladı

Muharrem İnce ve eşi alışverişe çıktı

Muharrem İnce ve eşi alışverişe çıktı

Herkesin içinde tekme tokat dayak attı!

Herkesin içinde tekme tokat dayak attı!

71 yaşında! Yaptığı şey kan dondurdu

71 yaşında! Yaptığı şey kan dondurdu

Başbakan Binali Yıldırım Bursa Valisi'nden sele ilişkin bilgi aldı

Başbakan Binali Yıldırım Bursa Valisi'nden sele ilişkin bilgi aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.