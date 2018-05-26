Adana'da suç örgütü operasyonu

Adana'da suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 14 kişiden 13'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya kaçak sigara sürdüğü tespit edilen suç örgütüne yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.
Ekipler düzenlediği operasyonda, takip ettikleri otomobili durdurarak yaptıkları aramada, 50 bin paket kaçak sigara ve 760 gram toz esrar buldu.
Araçtaki 4 zanlıyı gözaltına alan polis, suç örgütü üyesi 10 şüpheliyi daha yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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