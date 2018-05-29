Adana'da sulama kanalına giren iki kardeş boğuldu

Adana'da serinlemek için sulama kanalına giren Suriye uyruklu iki kardeş boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Ceyhan ilçesine bağlı kırsaldaki Değirmendere Mahallesi yakınındaki sulama kanalına giren Suriyeli tarım işçisi Abdulaziz İden (20) çırpınmaya başladı. Kardeşinin durumunu gören ağabey İmad İden de (25) suya girdi.
Ağabey ve kardeşi bir süre sonra suda kayboldu. Kanalda itfaiye ve polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu iki kardeşin cesetleri suya girdiklerin yerin yaklaşık bir kilometre uzağında bulundu.
Cesetler, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp kurumuna kaldırıldı.
Öte yandan olay yerine gelen kardeşlerin yakınları fenalık geçirdi.
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