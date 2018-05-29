HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Adana'da sulama kanalına giren iki kardeş boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 15:27 | Son Güncelleme

Adana'da sulama kanalına giren iki kardeş boğuldu

Adana'da serinlemek için sulama kanalına giren Suriye uyruklu iki kardeş boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Ceyhan ilçesine bağlı kırsaldaki Değirmendere Mahallesi yakınındaki sulama kanalına giren Suriyeli tarım işçisi Abdulaziz İden (20) çırpınmaya başladı. Kardeşinin durumunu gören ağabey İmad İden de (25) suya girdi.

Ağabey ve kardeşi bir süre sonra suda kayboldu. Kanalda itfaiye ve polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu iki kardeşin cesetleri suya girdiklerin yerin yaklaşık bir kilometre uzağında bulundu.

Cesetler, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp kurumuna kaldırıldı.

Öte yandan olay yerine gelen kardeşlerin yakınları fenalık geçirdi.

PARTNERFırtına felaketi ülkeyi vurduFırtına felaketi ülkeyi vurdu
Ek fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan, aday tanıtım toplantısında konuştuEk fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan, aday tanıtım toplantısında konuştu
Muharrem İnce'den TRT'ye jet yanıt! ' Yöneticileri hadsiz!Muharrem İnce'den TRT'ye jet yanıt! ' Yöneticileri hadsiz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abdulaziz İden adana boğuldu İki kardeş sulama kanalı

En Çok Okunan Haberler

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

Yunanistan, Muharrem İnce haberiyle karıştı!

Yunanistan, Muharrem İnce haberiyle karıştı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti aday neye uğradığını şaşırdı! 'Hiç gururunuz yok mu?'

AK Parti aday neye uğradığını şaşırdı! 'Hiç gururunuz yok mu?'

Muharrem İnce'den TRT'ye jet yanıt! ' Yöneticileri hadsiz!

Muharrem İnce'den TRT'ye jet yanıt! ' Yöneticileri hadsiz!

Giresun'da yağışlar heyelana neden oldu! Yol saatlerce kapandı, trafik durdu

Giresun'da yağışlar heyelana neden oldu! Yol saatlerce kapandı, trafik durdu

Prof. Dr. Semavi Eyice vefat etti! (Semavi Eyice kimdir?)

Prof. Dr. Semavi Eyice vefat etti! (Semavi Eyice kimdir?)

Tespih hediye edilen Bülent Tezcan'ın sorusu sosyal medyayı salladı

Tespih hediye edilen Bülent Tezcan'ın sorusu sosyal medyayı salladı

11 yaşındaki Mehmet'in korkunç sonu! Ailesi kahroldu

11 yaşındaki Mehmet'in korkunç sonu! Ailesi kahroldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.