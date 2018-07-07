Adana'da sulama kanalına giren kişi boğuldu

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde girdiği sulama kanalında kaybolan kişinin cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Ege Bagatur Bulvarı'nda serinlemek için DSİ'ye ait sulama kanalına giren Ersin Akıllı akıntıya kapılarak kayboldu.
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, arama çalışmasında Akıllı'ya ulaşamadı.
Durumun DSİ yetkililerine bildirilmesinin ardından kanala su akışı kesildi. Bunun üzerine Akıllı'nın cesedi, vatandaşlar tarafından suya girdiği yerden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulundu.
Akıllı'nın cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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